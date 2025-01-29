سعر SZAR (SZAR)
سعر SZAR (SZAR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 296.28K. يتم تحديث سعر SZAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SZAR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 124.91K
- تغيير سعر SZAR خلال اليوم هو -1.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 88.00B
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خلال اليوم، كان سعر SZAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SZAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SZAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SZAR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.27%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SZAR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-1.27%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SZAR is a memecoin issued on the KASPA network using the KRC20 standard, designed to fill the gap in the KASPA ecosystem's blockchain gaming sector. The project follows the principle of equal opportunity and integrates deeply with gaming. With features such as a fair launch with 0% presale and no airdrops, multiple games and a rich, immersive narrative - it has quickly gained popularity across the KRC20 community.
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