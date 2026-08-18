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سعر Syra Agent المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SYRA هي 60,082 USD. تابع تحديثات أسعار SYRA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Syra Agent المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SYRA هي 60,082 USD. تابع تحديثات أسعار SYRA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SYRA

معلومات سعر SYRA

ما هو SYRA

الوثيقة البيضاء لـ SYRA

الموقع الرسمي لـ SYRA

اقتصاد توكن SYRA

توقعات سعر SYRA

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شعار Syra Agent

سعر Syra Agent (SYRA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SYRA إلى USD:

$0.00006044
$0.00006044$0.00006044
+1.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Syra Agent (SYRA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:38:30 (UTC+8)

سعر Syra Agent اليوم

السعر المباشر لمشروع Syra Agent (SYRA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SYRA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SYRA.

يحتل Syra Agent حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 60,082، مع عرض متداول قدره 993.10M SYRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SYRA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SYRA بمقدار +0.91% خلال الساعة الماضية و-1.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Syra Agent (SYRA)

$ 60.08K
$ 60.08K$ 60.08K

--
----

$ 60.08K
$ 60.08K$ 60.08K

993.10M
993.10M 993.10M

993,097,404.953728
993,097,404.953728 993,097,404.953728

القيمة السوقية الحالية لـ Syra Agent هي $ 60.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SYRA يبلغ 993.10M، مع إجمالي عرض 993097404.953728. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.08K.

سجل سعر Syra Agent بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.91%

+0.72%

-1.55%

-1.55%

سجل سعر Syra Agent (SYRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Syra Agent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Syra Agent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Syra Agent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Syra Agent مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.72%
30 يوم$ 0-18.50%
60 يوم$ 0-27.06%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Syra Agent

Syra Agent (SYRA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SYRA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSyra Agent (SYRA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Syra Agent نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Syra Agent الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SYRA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Syra Agent.

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نبذة عن Syra Agent

ما هو سعر Syra Agent (SYRA) اليوم؟

السعر المباشر هو $، مما يعكس حركة سعرية خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 0.71%. يتم إعادة حساب هذا الرقم كل بضع ثوانٍ ليعكس التداول في الوقت الحقيقي عبر الأسواق العالمية.

كم عدد رموز SYRA المتداولة؟

يبلغ المعروض المتداول من SYRA 993097404.953728، وهو يمثل الكمية المحتفظ بها حاليًا من قبل الجمهور. يؤثر المعروض المتداول على تحديد السعر والقيمة السوقية، خاصةً بالنسبة للأصول الناشئة.

كم عدد الملاك الذين يمتلكون Syra Agent حاليًا؟

يُقدَّر عدد الملاك الفريدين لـ SYRA عبر الشبكات المدعومة بحوالي -- مالكًا. عادةً ما يشير ارتفاع عدد الملاك إلى تزايد اعتماد الأصل واهتمام المستثمرين به على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية لـ Syra Agent اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية $60082، مما يضع Syra Agent في المرتبة #6678 عالميًا. تساعد القيمة السوقية المستثمرين على فهم الحجم النسبي والنضج النسبي للأصل مقارنةً بالأسهم الأخرى.

ما مدى نشاط تداول SYRA اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل الرمز $-- من حجم التداول. غالبًا ما ترتبط الكميات الأكبر بسيولة أقوى ومشاركة أكبر للمتداولين.

ما الذي يدفع التحرك الأخير لـ Syra Agent؟

تتأثر الحركة السعرية الأخيرة بنسبة 0.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية بمعنويات السوق وسلوك المستثمرين وأداء الفئة بأكملها ضمن Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem، بالإضافة إلى التحديثات من نظام -- البيئي. كما قد تسهم الأخبار الساخنة أو ارتفاع الاهتمام بالتداول في ذلك أيضًا.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Syra Agent

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:38:30 (UTC+8)

تحديثات Syra Agent (SYRA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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