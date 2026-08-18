سعر Syra Agent اليوم

السعر المباشر لمشروع Syra Agent (SYRA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SYRA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SYRA.

يحتل Syra Agent حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 60,082، مع عرض متداول قدره 993.10M SYRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SYRA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SYRA بمقدار +0.91% خلال الساعة الماضية و-1.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Syra Agent (SYRA)

القيمة السوقية $ 60.08K$ 60.08K $ 60.08K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 60.08K$ 60.08K $ 60.08K إمداد دورة التداول 993.10M 993.10M 993.10M إجمالي العرض 993,097,404.953728 993,097,404.953728 993,097,404.953728

القيمة السوقية الحالية لـ Syra Agent هي $ 60.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SYRA يبلغ 993.10M، مع إجمالي عرض 993097404.953728. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.08K.