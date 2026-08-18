سعر Sylo اليوم

السعر المباشر لمشروع Sylo (SYLO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SYLO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SYLO.

يحتل Sylo حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 46,029، مع عرض متداول قدره 6.42B SYLO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SYLO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01482212، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SYLO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-8.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Sylo (SYLO)

القيمة السوقية $ 46.03K$ 46.03K $ 46.03K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 46.03K$ 46.03K $ 46.03K إمداد دورة التداول 6.42B 6.42B 6.42B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sylo هي $ 46.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SYLO يبلغ 6.42B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 46.03K.