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سعر SWORD (SWORD) المباشر لليوم هو USD 0.00001132 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.50K . يتم تحديث سعر SWORD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SWORD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 490.34 - تغيير سعر SWORD خلال اليوم هو +1.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.03B

أداء سعر SWORD (SWORD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SWORD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SWORD مقابل USD هو $ -0.0000044328 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SWORD مقابل USD هو $ +0.0000029389 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SWORD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.89% 30 يوم $ -0.0000044328 -39.15% 60 يوم $ +0.0000029389 +25.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SWORD (SWORD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SWORD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001088$ 0.00001088 $ 0.00001088 24 ساعة مرتفع $ 0.00001135$ 0.00001135 $ 0.00001135 عالية طوال الوقت $ 0.00004084$ 0.00004084 $ 0.00004084 تغير السعر (1 ساعة) +1.57% تغير السعر (1يوم) +1.89% تغير السعر (7 أيام) -25.85%

معلومات سوق SWORD (SWORD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: