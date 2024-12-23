سعر SWORD (SWORD)
سعر SWORD (SWORD) المباشر لليوم هو USD 0.00001132. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.50K. يتم تحديث سعر SWORD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SWORD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 490.34
- تغيير سعر SWORD خلال اليوم هو +1.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.03B
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خلال اليوم، كان سعر SWORD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SWORD مقابل USD هو $ -0.0000044328 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SWORD مقابل USD هو $ +0.0000029389 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SWORD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.89%
|30 يوم
|$ -0.0000044328
|-39.15%
|60 يوم
|$ +0.0000029389
|+25.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SWORD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.57%
+1.89%
-25.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SWORD is the first community token to be launched on the Arena platform (https://starsarena.com/SwordAvax/) through a fair and transparent public sale. SWORD is led by early adopters of Arena and supports charitable causes through its foundation and community. SWORD is part of the Avalanche ecosystem.
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