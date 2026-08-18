سعر Switchboard اليوم

السعر المباشر لمشروع Switchboard (SWTCH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SWTCH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SWTCH.

يحتل Switchboard حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 103,300، مع عرض متداول قدره 160.00M SWTCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SWTCH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.203248، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SWTCH بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و+38.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 593.45.

معلومات سوق Switchboard (SWTCH)

القيمة السوقية $ 103.30K$ 103.30K $ 103.30K الحجم (24 ساعة) $ 593.45$ 593.45 $ 593.45 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 645.63K$ 645.63K $ 645.63K إمداد دورة التداول 160.00M 160.00M 160.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Switchboard هي $ 103.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 593.45. العرض المتداول لـ SWTCH يبلغ 160.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 645.63K.