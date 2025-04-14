سعر Swasticoin (YZY)
سعر Swasticoin (YZY) المباشر لليوم هو USD 0.00336534. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.37M. يتم تحديث سعر YZY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Swasticoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Swasticoin خلال اليوم هو -8.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Swasticoin مقابل USD هو $ -0.000306340212544681 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Swasticoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Swasticoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Swasticoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000306340212544681
|-8.34%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Swasticoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.47%
-8.34%
+2.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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