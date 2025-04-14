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سعر Swasticoin (YZY) المباشر لليوم هو USD 0.00336534 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.37M . يتم تحديث سعر YZY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Swasticoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Swasticoin خلال اليوم هو -8.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Swasticoin (YZY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Swasticoin مقابل USD هو $ -0.000306340212544681 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Swasticoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Swasticoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Swasticoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000306340212544681 -8.34% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Swasticoin (YZY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Swasticoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00296422$ 0.00296422 $ 0.00296422 24 ساعة مرتفع $ 0.00367298$ 0.00367298 $ 0.00367298 عالية طوال الوقت $ 0.0407447$ 0.0407447 $ 0.0407447 تغير السعر (1 ساعة) -0.47% تغير السعر (1يوم) -8.34% تغير السعر (7 أيام) +2.20%

معلومات سوق Swasticoin (YZY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: