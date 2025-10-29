سعر Swash المباشر اليوم هو 0.00180629 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SWASH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SWASH بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Swash المباشر اليوم هو 0.00180629 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SWASH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SWASH بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن SWASH

معلومات سعر SWASH

الموقع الرسمي لـ SWASH

اقتصاد توكن SWASH

توقعات سعر SWASH

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Swash

سعر Swash (SWASH)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SWASH إلى USD:

$0.00180629
$0.00180629$0.00180629
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Swash (SWASH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:30:45 (UTC+8)

معلومات سعر Swash (SWASH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00179559
$ 0.00179559$ 0.00179559
24 ساعة منخفض
$ 0.00181755
$ 0.00181755$ 0.00181755
24 ساعة مرتفع

$ 0.00179559
$ 0.00179559$ 0.00179559

$ 0.00181755
$ 0.00181755$ 0.00181755

$ 0.95025
$ 0.95025$ 0.95025

$ 0.00161107
$ 0.00161107$ 0.00161107

+0.23%

+0.09%

-11.16%

-11.16%

سعر Swash (SWASH) في الوقت الحقيقي هو $0.00180629. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SWASH بين أدنى سعر $ 0.00179559 وأعلى سعر $ 0.00181755، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSWASH على الإطلاق هو $ 0.95025، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00161107.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SWASH +0.23% على مدار الساعة الماضية، +0.09% على مدار 24 ساعة، و -11.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Swash (SWASH)

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

--
----

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

994.96M
994.96M 994.96M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Swash هي $ 1.80M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SWASH يبلغ 994.96M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.80M.

سجل سعر Swash (SWASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Swash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Swash مقابل USD هو $ -0.0002403776 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Swash مقابل USD هو $ -0.0007504815 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Swash مقابل USD هو $ -0.001428957766922904 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.09%
30 يوم$ -0.0002403776-13.30%
60 يوم$ -0.0007504815-41.54%
90 يوم$ -0.001428957766922904-44.16%

ما هو Swash ( SWASH )

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.

Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.

Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.

New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!

Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:

  • brands that publish ads
  • businesses that buy and analyse data
  • data scientists who build models
  • developers who innovate on the Swash stack
  • charities who receive your donations

The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Swash (SWASH)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Swash (USD)

كم ستكون قيمة Swash (SWASH) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Swash (SWASH) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Swash.

تحقق الآن من توقعات سعر Swash!

عملة SWASH إلى العملات المحلية

توكنوميكس Swash (SWASH)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Swash (SWASH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SWASH والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Swash (SWASH)

كم يساوي Swash (SWASH) اليوم؟
سعر SWASH المباشر في USD هو USD 0.00180629، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SWASH إلى USD الحالي؟
سعر SWASH إلى USD الحالي هو $ 0.00180629. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Swash ؟
القيمة السوقية لعملة SWASH هي $ 1.80M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SWASH؟
العرض المتداول لتوكن SWASH هو 994.96M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SWASH؟
حقق SWASH سعرًا قياسيًا قدره 0.95025 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SWASH؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00161107 SWASH.
ما هو حجم تداول SWASH؟
حجم تداول SWASH المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SWASH هذا العام؟
قد يرتفع SWASH هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SWASH لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:30:45 (UTC+8)

تحديثات Swash (SWASH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,865.82
$112,865.82$112,865.82

-1.54%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,996.30
$3,996.30$3,996.30

-2.45%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04050
$0.04050$0.04050

-12.79%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.07
$194.07$194.07

-2.42%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2192
$3.2192$3.2192

-16.54%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,996.30
$3,996.30$3,996.30

-2.45%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,865.82
$112,865.82$112,865.82

-1.54%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.07
$194.07$194.07

-2.42%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6271
$2.6271$2.6271

-0.33%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19298
$0.19298$0.19298

-3.39%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.08932
$0.08932$0.08932

+4,366.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00004360
$0.00004360$0.00004360

+570.76%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000366
$0.0000000366$0.0000000366

+325.58%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000055
$0.000000000000000000000055$0.000000000000000000000055

+400.00%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.080
$2.080$2.080

+177.33%