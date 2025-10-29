معلومات سعر Swash (SWASH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00179559 $ 0.00179559 $ 0.00179559 24 ساعة منخفض $ 0.00181755 $ 0.00181755 $ 0.00181755 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00179559$ 0.00179559 $ 0.00179559 24 ساعة مرتفع $ 0.00181755$ 0.00181755 $ 0.00181755 عالية طوال الوقت $ 0.95025$ 0.95025 $ 0.95025 أدنى سعر $ 0.00161107$ 0.00161107 $ 0.00161107 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) +0.09% تغير السعر (7 أيام) -11.16% تغير السعر (7 أيام) -11.16%

سعر Swash (SWASH) في الوقت الحقيقي هو $0.00180629. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SWASH بين أدنى سعر $ 0.00179559 وأعلى سعر $ 0.00181755، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSWASH على الإطلاق هو $ 0.95025، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00161107.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SWASH +0.23% على مدار الساعة الماضية، +0.09% على مدار 24 ساعة، و -11.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Swash (SWASH)

القيمة السوقية $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M إمداد دورة التداول 994.96M 994.96M 994.96M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Swash هي $ 1.80M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SWASH يبلغ 994.96M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.80M.