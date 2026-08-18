سعر SurfCash اليوم

السعر المباشر لمشروع SurfCash (SURF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 42.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SURF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SURF.

يحتل SurfCash حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 46,932، مع عرض متداول قدره 651.67M SURF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SURF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00468639، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SURF بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+110.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SurfCash (SURF)

القيمة السوقية $ 46.93K$ 46.93K $ 46.93K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 46.93K$ 46.93K $ 46.93K إمداد دورة التداول 651.67M 651.67M 651.67M إجمالي العرض 825,833,981.7074535 825,833,981.7074535 825,833,981.7074535

القيمة السوقية الحالية لـ SurfCash هي $ 46.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SURF يبلغ 651.67M، مع إجمالي عرض 825833981.7074535. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 46.93K.