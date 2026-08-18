سعر Superp اليوم

السعر المباشر لمشروع Superp (SUP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SUP.

يحتل Superp حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 159,750، مع عرض متداول قدره 175.00M SUP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUP بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00114879 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.161004، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SUP بمقدار +0.54% خلال الساعة الماضية و-53.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 74.25K.

معلومات سوق Superp (SUP)

القيمة السوقية $ 159.75K$ 159.75K $ 159.75K الحجم (24 ساعة) $ 74.25K$ 74.25K $ 74.25K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 912.86K$ 912.86K $ 912.86K إمداد دورة التداول 175.00M 175.00M 175.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Superp هي $ 159.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 74.25K. العرض المتداول لـ SUP يبلغ 175.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 912.86K.