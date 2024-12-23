سعر Super Useless Token (SUT)
سعر Super Useless Token (SUT) المباشر لليوم هو USD 0.01910403. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 639.43K. يتم تحديث سعر SUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Super Useless Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.28K
- تغيير سعر Super Useless Token خلال اليوم هو -4.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 34.12M
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خلال اليوم، كان سعر Super Useless Token مقابل USD هو $ -0.00082911541597604 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Super Useless Token مقابل USD هو $ -0.0151647713 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Super Useless Token مقابل USD هو $ -0.0143164301 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Super Useless Token مقابل USD هو $ -0.13971120122086877 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00082911541597604
|-4.15%
|30 يوم
|$ -0.0151647713
|-79.37%
|60 يوم
|$ -0.0143164301
|-74.93%
|90 يوم
|$ -0.13971120122086877
|-87.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Super Useless Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.56%
-4.15%
-54.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SUT, short for Super Useless Token, is a playful and unique token central to the MORCHI mini-game experience. Players can earn $SUT by interacting daily with their MORCHI tapp, completing tasks like Chug Energy Drink, Gym Grind, and Cold Shower. $SUT serves multiple purposes within the game. It can be used to level up your MORCHI, with all tokens used for leveling being burned in the process. Additionally, $SUT is tradable on the DOOAR DEX, where it can be exchanged for GMT. The total supply of $SUT is capped at 66 million tokens, with 70% allocated to in-game rewards, 10% locked in a liquidity pool, and 20% reserved for the team and marketing events. As players level up their MORCHI, they burn $SUT but gain more rewards and higher earning potential. At every 5 levels, players can share an invite code with a friend to mint their own MORCHI. Special features are unlocked at Levels 10, 20, and 30, with significant earning increases at Level 10, and the ability to withdraw $SUT tokens starting at Level 20. Despite its playful name, $SUT is a crucial part of the MORCHI mini-game, adding both fun and strategic depth to the experience.
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