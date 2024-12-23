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سعر Super Useless Token (SUT) المباشر لليوم هو USD 0.01910403 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 639.43K . يتم تحديث سعر SUT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Super Useless Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.28K - تغيير سعر Super Useless Token خلال اليوم هو -4.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 34.12M

أداء سعر Super Useless Token (SUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Super Useless Token مقابل USD هو $ -0.00082911541597604 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Super Useless Token مقابل USD هو $ -0.0151647713 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Super Useless Token مقابل USD هو $ -0.0143164301 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Super Useless Token مقابل USD هو $ -0.13971120122086877 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00082911541597604 -4.15% 30 يوم $ -0.0151647713 -79.37% 60 يوم $ -0.0143164301 -74.93% 90 يوم $ -0.13971120122086877 -87.97%

تحليل سعر Super Useless Token (SUT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Super Useless Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0185147$ 0.0185147 $ 0.0185147 24 ساعة مرتفع $ 0.02037894$ 0.02037894 $ 0.02037894 عالية طوال الوقت $ 0.467667$ 0.467667 $ 0.467667 تغير السعر (1 ساعة) -2.56% تغير السعر (1يوم) -4.15% تغير السعر (7 أيام) -54.80%

معلومات سوق Super Useless Token (SUT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: