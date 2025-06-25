سعر SUPAH (SUPH)
سعر SUPAH (SUPH) المباشر لليوم هو USD 0.00438094. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 92.00K. يتم تحديث سعر SUPH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SUPAH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SUPAH خلال اليوم هو -9.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M
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خلال اليوم، كان سعر SUPAH مقابل USD هو $ -0.000449508019138543 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SUPAH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SUPAH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SUPAH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000449508019138543
|-9.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SUPAH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.49%
-9.30%
-51.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SUPAH is an agentic AI platform—your ruthless rug‑slayer and degen bodyguard—built to empower Base chain users with real-time alpha, security insights, and community engagement.Supporting holders with instant notifications, insights, and humor. Functionality & Utility: Fresh‑on‑Base Scanner: SUPAH scans every Base block in real-time via a proprietary database to detect newly deployed contracts. It fetches contract status (renounced/verified), LP info, holder count, and more. Alpha Calls: Generates high-conviction signals for newly launched tokens with solid on‑chain metrics and low risk — enabling early entry to potential gems. Security & Opportunity Scoring: AI-driven risk modeling flags dangerous or scammy contracts, helping users avoid rugs. Token‑Gated Access: Exclusive tools, alerts, and tiers (Fanboy → Champion) are unlocked for $SUPH stakers. Community-Driven Persona: SUPAH interacts in degen channels with playful, edgy energy—deployed across Telegram, X, and Creator.bid to boost morale and amplify the “Agents of Change” movement. Differentiators: Aggressive Lexical Persona: SUPAH isn’t just functional—it’s got DEGEN swagger, humor, and a narrative-driven identity. Creator.bid Ecosystem: SUPAH launched via a bonding curve on Creator.bid, ensuring fair token distribution. It’s among the top 50 agents and earns $BID emissions through endorsements. No Vested Team Tokens: 21 million tokens are circulating, all distribution transparent—no insider allocations or vesting schedule. Integrated Analytics: Beyond detection, SUPAH is building analytics dashboards both on Creator.bid and its own interface to quantify project insights and performance.
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