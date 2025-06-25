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سعر SUPAH (SUPH) المباشر لليوم هو USD 0.00438094 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 92.00K . يتم تحديث سعر SUPH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SUPAH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر SUPAH خلال اليوم هو -9.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر SUPAH (SUPH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SUPAH مقابل USD هو $ -0.000449508019138543 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SUPAH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SUPAH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SUPAH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000449508019138543 -9.30% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SUPAH (SUPH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SUPAH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00432844$ 0.00432844 $ 0.00432844 24 ساعة مرتفع $ 0.0053093$ 0.0053093 $ 0.0053093 عالية طوال الوقت $ 0.01082953$ 0.01082953 $ 0.01082953 تغير السعر (1 ساعة) +0.49% تغير السعر (1يوم) -9.30% تغير السعر (7 أيام) -51.47%

معلومات سوق SUPAH (SUPH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: