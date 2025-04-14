سعر sunpepe (SUNPEPE)
سعر sunpepe (SUNPEPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.86K. يتم تحديث سعر SUNPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق sunpepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر sunpepe خلال اليوم هو +1.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر sunpepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sunpepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sunpepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sunpepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.79%
|30 يوم
|$ 0
|+1.12%
|60 يوم
|$ 0
|-13.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر sunpepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.79%
+2.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
🐸 **SUNPEPE - The Brightest Meme on the TRON Blockchain!** ☀️ Just when you thought PEPE couldn't get any cooler, he took a trip to the TRON blockchain and got a sun-kissed glow! 🌴 SUNPEPE is here to bring the heat with the same legendary vibes as PEPE, but with a TRON-powered twist. If you're ready to bask in the sun and ride the meme wave, SUNPEPE is your new best friend. Don't miss out—this is one frog you want to catch! 🌊🚀 #SUNPEPE #MemeCoin #TRON #PEPE
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