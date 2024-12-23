سعر SUINAMI (NAMI)
سعر SUINAMI (NAMI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 870.94K. يتم تحديث سعر NAMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SUINAMI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.17K
- تغيير سعر SUINAMI خلال اليوم هو +3.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر SUINAMI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SUINAMI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SUINAMI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SUINAMI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.88%
|30 يوم
|$ 0
|-38.98%
|60 يوم
|$ 0
|-48.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SUINAMI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.77%
+3.88%
-40.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SUINAMI is a community based project on the SUI chain, SUI is right now very popular under the hardcore crypto community. The name SUINAMI comes from the chain (SUI) and the name of the dog (NAMI), what creates together SUINAMI, what stand for TSUNAMI. Why TSUNAMI? Because SUI is the chain of water and TSUNAMI and water are connected. SUINAMI is based on a dog named NAMI that is imaginary. SUINAMI is a community based token where the developer pays for the marketing, ads etc etc and the community will do the raids and that's will increase the price of the token. This project does not have a real value, but maybe in the future when the price increases it will have.
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