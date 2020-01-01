توكنوميكس SUINAMI (NAMI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SUINAMI (NAMI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SUINAMI (NAMI) SUINAMI is a community based project on the SUI chain, SUI is right now very popular under the hardcore crypto community. The name SUINAMI comes from the chain (SUI) and the name of the dog (NAMI), what creates together SUINAMI, what stand for TSUNAMI. Why TSUNAMI? Because SUI is the chain of water and TSUNAMI and water are connected. SUINAMI is based on a dog named NAMI that is imaginary. SUINAMI is a community based token where the developer pays for the marketing, ads etc etc and the community will do the raids and that's will increase the price of the token. This project does not have a real value, but maybe in the future when the price increases it will have. الموقع الرسمي: https:/www.suinami.wtf اشتر NAMI الآن!

توكنوميكس SUINAMI (NAMI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SUINAMI (NAMI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 132.69K $ 132.69K $ 132.69K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 132.69K $ 132.69K $ 132.69K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر SUINAMI (NAMI)

توكنوميكس SUINAMI (NAMI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SUINAMI (NAMI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NAMI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NAMI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NAMI، استكشف السعر المباشر لتوكن NAMI!

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