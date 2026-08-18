سعر SubQuery Network اليوم

السعر المباشر لمشروع SubQuery Network (SQT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 10.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SQT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SQT.

يحتل SubQuery Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 61,584، مع عرض متداول قدره 3.79B SQT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SQT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.085438، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SQT بمقدار +0.47% خلال الساعة الماضية و-76.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SubQuery Network (SQT)

القيمة السوقية $ 61.58K$ 61.58K $ 61.58K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 166.12K$ 166.12K $ 166.12K إمداد دورة التداول 3.79B 3.79B 3.79B إجمالي العرض 10,214,324,322.33168 10,214,324,322.33168 10,214,324,322.33168

القيمة السوقية الحالية لـ SubQuery Network هي $ 61.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SQT يبلغ 3.79B، مع إجمالي عرض 10214324322.33168. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 166.12K.