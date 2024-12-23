سعر STYLE Token (STYLE)
سعر STYLE Token (STYLE) المباشر لليوم هو USD 0.0014913. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.21M. يتم تحديث سعر STYLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق STYLE Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 819.87
- تغيير سعر STYLE Token خلال اليوم هو -7.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 816.21M
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خلال اليوم، كان سعر STYLE Token مقابل USD هو $ -0.000122627601386393 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر STYLE Token مقابل USD هو $ +0.0012699642 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر STYLE Token مقابل USD هو $ +0.0000846892 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر STYLE Token مقابل USD هو $ +0.0000578310538356543 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000122627601386393
|-7.59%
|30 يوم
|$ +0.0012699642
|+85.16%
|60 يوم
|$ +0.0000846892
|+5.68%
|90 يوم
|$ +0.0000578310538356543
|+4.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر STYLE Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.74%
-7.59%
+3.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
STYLE Protocol aims to bring monetization and utilization to any Virtual Asset in any game, metaverse or virtual world. Based on NFT-sublicensing mechanisms, the protocol enables true interoperability of Virtual Assets and NFTs across any metaverse, game and virtual environment.
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