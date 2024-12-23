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سعر STYLE Token (STYLE) المباشر لليوم هو USD 0.0014913 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.21M . يتم تحديث سعر STYLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق STYLE Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 819.87 - تغيير سعر STYLE Token خلال اليوم هو -7.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 816.21M

أداء سعر STYLE Token (STYLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر STYLE Token مقابل USD هو $ -0.000122627601386393 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر STYLE Token مقابل USD هو $ +0.0012699642 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر STYLE Token مقابل USD هو $ +0.0000846892 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر STYLE Token مقابل USD هو $ +0.0000578310538356543 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000122627601386393 -7.59% 30 يوم $ +0.0012699642 +85.16% 60 يوم $ +0.0000846892 +5.68% 90 يوم $ +0.0000578310538356543 +4.03%

تحليل سعر STYLE Token (STYLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر STYLE Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00147726$ 0.00147726 $ 0.00147726 24 ساعة مرتفع $ 0.0016188$ 0.0016188 $ 0.0016188 عالية طوال الوقت $ 0.02660639$ 0.02660639 $ 0.02660639 تغير السعر (1 ساعة) +0.74% تغير السعر (1يوم) -7.59% تغير السعر (7 أيام) +3.64%

معلومات سوق STYLE Token (STYLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: