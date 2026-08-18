سعر StrikeX اليوم

السعر المباشر لمشروع StrikeX (STRX) اليوم هو $ 0.01916186، مع تغير بنسبة 1.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STRX الحالي إلى USD هو $ 0.01916186 لكل STRX.

يحتل StrikeX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,862,588، مع عرض متداول قدره 879.95M STRX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STRX بين $ 0.01872 (أدنى) و$ 0.01937038 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.332212، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STRX بمقدار -0.16% خلال الساعة الماضية و-0.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.46K.

معلومات سوق StrikeX (STRX)

القيمة السوقية $ 16.86M$ 16.86M $ 16.86M الحجم (24 ساعة) $ 3.46K$ 3.46K $ 3.46K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.86M$ 16.86M $ 16.86M إمداد دورة التداول 879.95M 879.95M 879.95M إجمالي العرض 879,949,008.343777 879,949,008.343777 879,949,008.343777

القيمة السوقية الحالية لـ StrikeX هي $ 16.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.46K. العرض المتداول لـ STRX يبلغ 879.95M، مع إجمالي عرض 879949008.343777. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.86M.