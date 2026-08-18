سعر Striker اليوم

السعر المباشر لمشروع Striker (STKRI) اليوم هو $ 0.302903، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STKRI الحالي إلى USD هو $ 0.302903 لكل STKRI.

يحتل Striker حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,940,938، مع عرض متداول قدره 52.63M STKRI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STKRI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.341653، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.277162.

على المدى القصير، تحرك STKRI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.01K.

معلومات سوق Striker (STKRI)

القيمة السوقية $ 15.94M$ 15.94M $ 15.94M الحجم (24 ساعة) $ 8.01K$ 8.01K $ 8.01K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 302.90M$ 302.90M $ 302.90M إمداد دورة التداول 52.63M 52.63M 52.63M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Striker هي $ 15.94M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.01K. العرض المتداول لـ STKRI يبلغ 52.63M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 302.90M.