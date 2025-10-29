معلومات سعر Stream Guy (STREAMGUY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00147765 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.14% تغير السعر (1يوم) -22.96% تغير السعر (7 أيام) -24.64%

سعر Stream Guy (STREAMGUY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STREAMGUY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTREAMGUY على الإطلاق هو $ 0.00147765، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STREAMGUY +1.14% على مدار الساعة الماضية، -22.96% على مدار 24 ساعة، و -24.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Stream Guy (STREAMGUY)

القيمة السوقية $ 23.91K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.91K إمداد دورة التداول 999.83M إجمالي العرض 999,833,433.756569

القيمة السوقية الحالية لـ Stream Guy هي $ 23.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STREAMGUY يبلغ 999.83M، مع إجمالي عرض 999833433.756569. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.91K.