استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Stream Guy نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.000022 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Stream Guy نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.000023 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر STREAMGUY هو $ 0.000024 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر STREAMGUY هو $ 0.000025 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف STREAMGUY في عام 2029 هو $ 0.000027 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف STREAMGUY في عام 2030 هو $ 0.000028 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Stream Guy نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.000046.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Stream Guy نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.000075.