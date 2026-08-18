سعر Stratos اليوم

السعر المباشر لمشروع Stratos (STOS) اليوم هو $ 0,00905519، مع تغير بنسبة 115,27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STOS الحالي إلى USD هو $ 0,00905519 لكل STOS.

يحتل Stratos حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 351.584، مع عرض متداول قدره 38,80M STOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STOS بين $ 0,00419473 (أدنى) و$ 0,00912492 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5,18، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,00101432.

على المدى القصير، تحرك STOS بمقدار -0,60% خلال الساعة الماضية و+105,87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1,47.

معلومات سوق Stratos (STOS)

القيمة السوقية $ 351,58K$ 351,58K $ 351,58K الحجم (24 ساعة) $ 1,47$ 1,47 $ 1,47 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 906,13K$ 906,13K $ 906,13K إمداد دورة التداول 38,80M 38,80M 38,80M إجمالي العرض 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

القيمة السوقية الحالية لـ Stratos هي $ 351,58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1,47. العرض المتداول لـ STOS يبلغ 38,80M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 906,13K.