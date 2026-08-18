سعر Strata Junior USDe اليوم

السعر المباشر لمشروع Strata Junior USDe (JRUSDE) اليوم هو $ 1.07، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JRUSDE الحالي إلى USD هو $ 1.07 لكل JRUSDE.

يحتل Strata Junior USDe حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,849,321، مع عرض متداول قدره 6.40M JRUSDE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JRUSDE بين $ 1.069 (أدنى) و$ 1.07 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.07، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.997969.

على المدى القصير، تحرك JRUSDE بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 228.45.

معلومات سوق Strata Junior USDe (JRUSDE)

القيمة السوقية $ 6.85M$ 6.85M $ 6.85M الحجم (24 ساعة) $ 228.45$ 228.45 $ 228.45 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.85M$ 6.85M $ 6.85M إمداد دورة التداول 6.40M 6.40M 6.40M إجمالي العرض 6,402,204.990899227 6,402,204.990899227 6,402,204.990899227

القيمة السوقية الحالية لـ Strata Junior USDe هي $ 6.85M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 228.45. العرض المتداول لـ JRUSDE يبلغ 6.40M، مع إجمالي عرض 6402204.990899227. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.85M.