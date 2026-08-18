سعر Strata Junior NUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع Strata Junior NUSD (JRNUSD) اليوم هو $ 1.12، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JRNUSD الحالي إلى USD هو $ 1.12 لكل JRNUSD.

يحتل Strata Junior NUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 307,987، مع عرض متداول قدره 275.45K JRNUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JRNUSD بين $ 1.12 (أدنى) و$ 1.12 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.12، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.11.

على المدى القصير، تحرك JRNUSD بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+0.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Strata Junior NUSD (JRNUSD)

القيمة السوقية $ 307.99K$ 307.99K $ 307.99K الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 307.99K$ 307.99K $ 307.99K إمداد دورة التداول 275.45K 275.45K 275.45K إجمالي العرض 275,451.687324428 275,451.687324428 275,451.687324428

القيمة السوقية الحالية لـ Strata Junior NUSD هي $ 307.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ JRNUSD يبلغ 275.45K، مع إجمالي عرض 275451.687324428. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 307.99K.