سعر Strata Junior mHYPER اليوم

السعر المباشر لمشروع Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) اليوم هو $ 1.038، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JRMHYPER الحالي إلى USD هو $ 1.038 لكل JRMHYPER.

يحتل Strata Junior mHYPER حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 534,181، مع عرض متداول قدره 514.65K JRMHYPER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JRMHYPER بين $ 1.038 (أدنى) و$ 1.038 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.039، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.033.

على المدى القصير، تحرك JRMHYPER بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Strata Junior mHYPER (JRMHYPER)

القيمة السوقية $ 534.18K$ 534.18K $ 534.18K الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 534.18K$ 534.18K $ 534.18K إمداد دورة التداول 514.65K 514.65K 514.65K إجمالي العرض 514,649.9631178889 514,649.9631178889 514,649.9631178889

القيمة السوقية الحالية لـ Strata Junior mHYPER هي $ 534.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ JRMHYPER يبلغ 514.65K، مع إجمالي عرض 514649.9631178889. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 534.18K.