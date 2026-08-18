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سعر Strata Junior mHYPER المباشر اليوم هو 1.038 USD. القيمة السوقية لـ JRMHYPER هي 534,181 USD. تابع تحديثات أسعار JRMHYPER إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Strata Junior mHYPER المباشر اليوم هو 1.038 USD. القيمة السوقية لـ JRMHYPER هي 534,181 USD. تابع تحديثات أسعار JRMHYPER إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن JRMHYPER

معلومات سعر JRMHYPER

ما هو JRMHYPER

الوثيقة البيضاء لـ JRMHYPER

الموقع الرسمي لـ JRMHYPER

اقتصاد توكن JRMHYPER

توقعات سعر JRMHYPER

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شعار Strata Junior mHYPER

سعر Strata Junior mHYPER (JRMHYPER)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 JRMHYPER إلى USD:

$1.038
$1.038$1.038
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:23:48 (UTC+8)

سعر Strata Junior mHYPER اليوم

السعر المباشر لمشروع Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) اليوم هو $ 1.038، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JRMHYPER الحالي إلى USD هو $ 1.038 لكل JRMHYPER.

يحتل Strata Junior mHYPER حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 534,181، مع عرض متداول قدره 514.65K JRMHYPER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JRMHYPER بين $ 1.038 (أدنى) و$ 1.038 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.039، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.033.

على المدى القصير، تحرك JRMHYPER بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Strata Junior mHYPER (JRMHYPER)

$ 534.18K
$ 534.18K$ 534.18K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 534.18K
$ 534.18K$ 534.18K

514.65K
514.65K 514.65K

514,649.9631178889
514,649.9631178889 514,649.9631178889

القيمة السوقية الحالية لـ Strata Junior mHYPER هي $ 534.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ JRMHYPER يبلغ 514.65K، مع إجمالي عرض 514649.9631178889. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 534.18K.

سجل سعر Strata Junior mHYPER بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.038
$ 1.038$ 1.038
24 ساعة منخفض
$ 1.038
$ 1.038$ 1.038
24 ساعة مرتفع

$ 1.038
$ 1.038$ 1.038

$ 1.038
$ 1.038$ 1.038

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

0.00%

+0.01%

+0.03%

+0.03%

سجل سعر Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Strata Junior mHYPER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Strata Junior mHYPER مقابل USD هو $ +0.0067033002 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Strata Junior mHYPER مقابل USD هو $ +0.0174699552 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Strata Junior mHYPER مقابل USD هو $ +0.00005 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.01%
30 يوم$ +0.0067033002+0.65%
60 يوم$ +0.0174699552+1.68%
90 يوم$ +0.00005+0.00%

توقعات أسعار Strata Junior mHYPER

Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف JRMHYPER في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرStrata Junior mHYPER (JRMHYPER) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Strata Junior mHYPER نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Strata Junior mHYPER الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار JRMHYPER للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Strata Junior mHYPER.

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المصدر Strata Junior mHYPER (JRMHYPER)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

Ethereum EcosystemStrata EcosystemSynthetic Asset

نبذة عن Strata Junior mHYPER

ما هو السعر الحالي لـ Strata Junior mHYPER؟

السعر المباشر لـ Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) هو $1.038 USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف Strata Junior mHYPER في السوق؟

تحتلّ Strata Junior mHYPER حاليًا المرتبة #-- في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $534181. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ JRMHYPER؟

يبلغ المعروض المتداول لـ JRMHYPER 514649.9631178889 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر Strata Junior mHYPER خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت Strata Junior mHYPER ضمن نطاق يتراوح بين $1.038 (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$1.038 (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد Strata Junior mHYPER عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت Strata Junior mHYPER أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $1.039، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $1.033. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول JRMHYPER اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ Strata Junior mHYPER؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Strata Junior mHYPER

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:23:48 (UTC+8)

تحديثات Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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