سعر Stoked اليوم

السعر المباشر لمشروع Stoked (STK) اليوم هو $ 0.050152، مع تغير بنسبة 0.81% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STK الحالي إلى USD هو $ 0.050152 لكل STK.

يحتل Stoked حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,015,191، مع عرض متداول قدره 100.00M STK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STK بين $ 0.04964556 (أدنى) و$ 0.050681 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.122067، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STK بمقدار -0.78% خلال الساعة الماضية و-2.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.07K.

معلومات سوق Stoked (STK)

القيمة السوقية $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M الحجم (24 ساعة) $ 2.07K$ 2.07K $ 2.07K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Stoked هي $ 5.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.07K. العرض المتداول لـ STK يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.02M.