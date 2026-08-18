سعر Stobox Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Stobox Token (STBU) اليوم هو $ 0.00100973، مع تغير بنسبة 13.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STBU الحالي إلى USD هو $ 0.00100973 لكل STBU.

يحتل Stobox Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 128,740، مع عرض متداول قدره 125.00M STBU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STBU بين $ 0.00100958 (أدنى) و$ 0.00107399 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.449805، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STBU بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+3.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 32.31.

معلومات سوق Stobox Token (STBU)

القيمة السوقية $ 128.74K$ 128.74K $ 128.74K الحجم (24 ساعة) $ 32.31$ 32.31 $ 32.31 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 151.46K$ 151.46K $ 151.46K إمداد دورة التداول 125.00M 125.00M 125.00M إجمالي العرض 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Stobox Token هي $ 128.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 32.31. العرض المتداول لـ STBU يبلغ 125.00M، مع إجمالي عرض 150000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 151.46K.