سعر Step App اليوم

السعر المباشر لمشروع Step App (FITFI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 84.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FITFI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FITFI.

يحتل Step App حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 50,547، مع عرض متداول قدره 4.60B FITFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FITFI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.731881، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FITFI بمقدار -23.89% خلال الساعة الماضية و-93.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Step App (FITFI)

القيمة السوقية $ 50.55K$ 50.55K $ 50.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 50.55K$ 50.55K $ 50.55K إمداد دورة التداول 4.60B 4.60B 4.60B إجمالي العرض 4,600,000,000.0 4,600,000,000.0 4,600,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Step App هي $ 50.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FITFI يبلغ 4.60B، مع إجمالي عرض 4600000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 50.55K.