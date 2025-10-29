معلومات سعر Steam22 (STM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.114484 24 ساعة مرتفع $ 0.120292 عالية طوال الوقت $ 0.120427 أدنى سعر $ 0.01789341 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) -3.72% تغير السعر (7 أيام) +28.82%

سعر Steam22 (STM) في الوقت الحقيقي هو $0.115344. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STM بين أدنى سعر $ 0.114484 وأعلى سعر $ 0.120292، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTM على الإطلاق هو $ 0.120427، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01789341.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STM -0.56% على مدار الساعة الماضية، -3.72% على مدار 24 ساعة، و +28.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Steam22 (STM)

القيمة السوقية $ 11.53M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.53M إمداد دورة التداول 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Steam22 هي $ 11.53M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STM يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.53M.