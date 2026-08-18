سعر Starcoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Starcoin (STC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STC.

يحتل Starcoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 75,052، مع عرض متداول قدره 387.64M STC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.140777، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STC بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و+0.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.66K.

معلومات سوق Starcoin (STC)

القيمة السوقية $ 75.05K$ 75.05K $ 75.05K الحجم (24 ساعة) $ 6.66K$ 6.66K $ 6.66K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 75.05K$ 75.05K $ 75.05K إمداد دورة التداول 387.64M 387.64M 387.64M إجمالي العرض 387,639,581.0 387,639,581.0 387,639,581.0

القيمة السوقية الحالية لـ Starcoin هي $ 75.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.66K. العرض المتداول لـ STC يبلغ 387.64M، مع إجمالي عرض 387639581.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 75.05K.