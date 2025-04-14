سعر STARBRO (STARBRO)
سعر STARBRO (STARBRO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 436.98K. يتم تحديث سعر STARBRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق STARBRO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر STARBRO خلال اليوم هو +5.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 963.81M
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خلال اليوم، كان سعر STARBRO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر STARBRO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر STARBRO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر STARBRO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.70%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر STARBRO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
+5.70%
+9.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
StarBro isn’t just another meme coin—it’s a galactic revolution powered by StarBro AI on the fast, eco-friendly XRP Ledger. Combining cutting-edge AI technology with blockchain innovation, StarBro opens new frontiers for efficiency, creativity, and community-driven culture. With lightning-fast transactions, eco-conscious tech, and the intelligence of StarBro AI guiding the way, this isn’t just a project—it’s a movement. Whether you’re stacking stars or exploring the uncharted realms of Web3, StarBro is your ticket to gains that are out of this world. Ready to join the mission and make your mark among the stars?
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