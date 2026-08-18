سعر Staked INV اليوم

السعر المباشر لمشروع Staked INV (SINV) اليوم هو $ 10.95، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SINV الحالي إلى USD هو $ 10.95 لكل SINV.

يحتل Staked INV حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,472,574، مع عرض متداول قدره 143.33K SINV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SINV بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 11.46، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 7.82.

على المدى القصير، تحرك SINV بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 488.78.

معلومات سوق Staked INV (SINV)

القيمة السوقية $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M الحجم (24 ساعة) $ 488.78$ 488.78 $ 488.78 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M إمداد دورة التداول 143.33K 143.33K 143.33K إجمالي العرض 143,330.4805326136 143,330.4805326136 143,330.4805326136

القيمة السوقية الحالية لـ Staked INV هي $ 1.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 488.78. العرض المتداول لـ SINV يبلغ 143.33K، مع إجمالي عرض 143330.4805326136. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.47M.