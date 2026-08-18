سعر STAK اليوم

السعر المباشر لمشروع STAK (STAK) اليوم هو $ 0.914455، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STAK الحالي إلى USD هو $ 0.914455 لكل STAK.

يحتل STAK حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 244,759، مع عرض متداول قدره 254.11K STAK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STAK بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.1، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.012.

على المدى القصير، تحرك STAK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 261.28.

معلومات سوق STAK (STAK)

القيمة السوقية $ 244.76K$ 244.76K $ 244.76K الحجم (24 ساعة) $ 261.28$ 261.28 $ 261.28 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 244.76K$ 244.76K $ 244.76K إمداد دورة التداول 254.11K 254.11K 254.11K إجمالي العرض 254,112.3952767992 254,112.3952767992 254,112.3952767992

القيمة السوقية الحالية لـ STAK هي $ 244.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 261.28. العرض المتداول لـ STAK يبلغ 254.11K، مع إجمالي عرض 254112.3952767992. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 244.76K.