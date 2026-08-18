سعر Stafi اليوم

السعر المباشر لمشروع Stafi (FIS) اليوم هو $ 0.00166303، مع تغير بنسبة 7.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FIS الحالي إلى USD هو $ 0.00166303 لكل FIS.

يحتل Stafi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 258,781، مع عرض متداول قدره 155.61M FIS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FIS بين $ 0.00164367 (أدنى) و$ 0.00211552 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.7، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00126843.

على المدى القصير، تحرك FIS بمقدار -0.36% خلال الساعة الماضية و-12.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 43.86K.

معلومات سوق Stafi (FIS)

القيمة السوقية $ 258.78K$ 258.78K $ 258.78K الحجم (24 ساعة) $ 43.86K$ 43.86K $ 43.86K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 258.78K$ 258.78K $ 258.78K إمداد دورة التداول 155.61M 155.61M 155.61M إجمالي العرض 155,609,685.4880697 155,609,685.4880697 155,609,685.4880697

القيمة السوقية الحالية لـ Stafi هي $ 258.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 43.86K. العرض المتداول لـ FIS يبلغ 155.61M، مع إجمالي عرض 155609685.4880697. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 258.78K.