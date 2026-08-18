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سعر Stable Mint USD المباشر اليوم هو 0.998863 USD. القيمة السوقية لـ USDSM هي 12,453,713 USD. تابع تحديثات أسعار USDSM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Stable Mint USD المباشر اليوم هو 0.998863 USD. القيمة السوقية لـ USDSM هي 12,453,713 USD. تابع تحديثات أسعار USDSM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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شعار Stable Mint USD

سعر Stable Mint USD (USDSM)

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السعر المباشر لـ 1 USDSM إلى USD:

$0.99885
$0.99885$0.99885
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Stable Mint USD (USDSM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:12:30 (UTC+8)

سعر Stable Mint USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Stable Mint USD (USDSM) اليوم هو $ 0.998863، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDSM الحالي إلى USD هو $ 0.998863 لكل USDSM.

يحتل Stable Mint USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,453,713، مع عرض متداول قدره 12.47M USDSM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDSM بين $ 0.982971 (أدنى) و$ 1.14 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.44، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.688407.

على المدى القصير، تحرك USDSM بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 58.08.

معلومات سوق Stable Mint USD (USDSM)

$ 12.45M
$ 12.45M$ 12.45M

$ 58.08
$ 58.08$ 58.08

$ 12.45M
$ 12.45M$ 12.45M

12.47M
12.47M 12.47M

12,468,272.56
12,468,272.56 12,468,272.56

القيمة السوقية الحالية لـ Stable Mint USD هي $ 12.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.08. العرض المتداول لـ USDSM يبلغ 12.47M، مع إجمالي عرض 12468272.56. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.45M.

سجل سعر Stable Mint USD بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.982971
$ 0.982971$ 0.982971
24 ساعة منخفض
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
24 ساعة مرتفع

$ 0.982971
$ 0.982971$ 0.982971

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.44
$ 1.44$ 1.44

$ 0.688407
$ 0.688407$ 0.688407

-0.00%

+0.05%

+0.40%

+0.40%

سجل سعر Stable Mint USD (USDSM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stable Mint USD مقابل USD هو $ +0.00050154 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stable Mint USD مقابل USD هو $ +0.0017434154 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stable Mint USD مقابل USD هو $ +0.0310702329 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stable Mint USD مقابل USD هو $ +0.0000000849959322 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00050154+0.05%
30 يوم$ +0.0017434154+0.17%
60 يوم$ +0.0310702329+3.11%
90 يوم$ +0.0000000849959322+0.00%

توقعات أسعار Stable Mint USD

Stable Mint USD (USDSM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف USDSM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرStable Mint USD (USDSM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Stable Mint USD نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
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المصدر Stable Mint USD (USDSM)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemEthereum Ecosystem

نبذة عن Stable Mint USD

ما هو السعر الحالي لـ Stable Mint USD؟

السعر المباشر لـ Stable Mint USD (USDSM) هو $0.998863 USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف Stable Mint USD في السوق؟

تحتلّ Stable Mint USD حاليًا المرتبة #1037 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $12453713. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ USDSM؟

يبلغ المعروض المتداول لـ USDSM 12468272.56 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر Stable Mint USD خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت Stable Mint USD ضمن نطاق يتراوح بين $0.982971 (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$1.14 (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد Stable Mint USD عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت Stable Mint USD أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $1.44، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $0.688407. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول USDSM اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ Stable Mint USD؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Stablecoins,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Etherlink Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Stable Mint USD

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:12:30 (UTC+8)

تحديثات Stable Mint USD (USDSM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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