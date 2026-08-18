سعر Stable Mint USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Stable Mint USD (USDSM) اليوم هو $ 0.998863، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDSM الحالي إلى USD هو $ 0.998863 لكل USDSM.

يحتل Stable Mint USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,453,713، مع عرض متداول قدره 12.47M USDSM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDSM بين $ 0.982971 (أدنى) و$ 1.14 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.44، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.688407.

على المدى القصير، تحرك USDSM بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 58.08.

معلومات سوق Stable Mint USD (USDSM)

القيمة السوقية $ 12.45M$ 12.45M $ 12.45M الحجم (24 ساعة) $ 58.08$ 58.08 $ 58.08 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.45M$ 12.45M $ 12.45M إمداد دورة التداول 12.47M 12.47M 12.47M إجمالي العرض 12,468,272.56 12,468,272.56 12,468,272.56

القيمة السوقية الحالية لـ Stable Mint USD هي $ 12.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.08. العرض المتداول لـ USDSM يبلغ 12.47M، مع إجمالي عرض 12468272.56. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.45M.