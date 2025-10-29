معلومات سعر Stable Coin (SBC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.999767 $ 0.999767 $ 0.999767 24 ساعة منخفض $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.999767$ 0.999767 $ 0.999767 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 أدنى سعر $ 0.997994$ 0.997994 $ 0.997994 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.00%

سعر Stable Coin (SBC) في الوقت الحقيقي هو $0.999902. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SBC بين أدنى سعر $ 0.999767 وأعلى سعر $ 1.0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSBC على الإطلاق هو $ 1.005، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.997994.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SBC -0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.01% على مدار 24 ساعة، و +0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Stable Coin (SBC)

القيمة السوقية $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M إمداد دورة التداول 2.31M 2.31M 2.31M إجمالي العرض 2,307,165.248857 2,307,165.248857 2,307,165.248857

القيمة السوقية الحالية لـ Stable Coin هي $ 2.31M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SBC يبلغ 2.31M، مع إجمالي عرض 2307165.248857. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.31M.