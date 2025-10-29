معلومات سعر Squill (SQUILL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.118369 $ 0.118369 $ 0.118369 24 ساعة منخفض $ 0.130016 $ 0.130016 $ 0.130016 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.118369$ 0.118369 $ 0.118369 24 ساعة مرتفع $ 0.130016$ 0.130016 $ 0.130016 عالية طوال الوقت $ 0.523435$ 0.523435 $ 0.523435 أدنى سعر $ 0.069945$ 0.069945 $ 0.069945 تغير السعر (1 ساعة) -0.91% تغير السعر (1يوم) -5.56% تغير السعر (7 أيام) -12.82% تغير السعر (7 أيام) -12.82%

سعر Squill (SQUILL) في الوقت الحقيقي هو $0.122609. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SQUILL بين أدنى سعر $ 0.118369 وأعلى سعر $ 0.130016، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSQUILL على الإطلاق هو $ 0.523435، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.069945.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SQUILL -0.91% على مدار الساعة الماضية، -5.56% على مدار 24 ساعة، و -12.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Squill (SQUILL)

القيمة السوقية $ 434.06K$ 434.06K $ 434.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M إمداد دورة التداول 3.54M 3.54M 3.54M إجمالي العرض 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Squill هي $ 434.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SQUILL يبلغ 3.54M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.23M.