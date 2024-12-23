سعر Spodermen (SPOODY)
سعر Spodermen (SPOODY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 596.12K. يتم تحديث سعر SPOODY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spodermen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.84K
- تغيير سعر Spodermen خلال اليوم هو -24.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 972.96M
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خلال اليوم، كان سعر Spodermen مقابل USD هو $ -0.000194871895401928 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spodermen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spodermen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spodermen مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000194871895401928
|-24.06%
|30 يوم
|$ 0
|+87.18%
|60 يوم
|$ 0
|+27.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spodermen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.69%
-24.06%
-37.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Spodermen Token: Reviving a Classic Internet Meme on the Solana Blockchain Spodermen is a digital asset that brings the well-loved internet meme to the Solana blockchain, offering a blend of humor and nostalgia to the crypto world. Aimed at capturing the essence of the original Spodermen meme, known for its quirky humor and deliberately misspelled text, this token taps into the collective memory of the internet community. While it embraces the lighter side of the digital asset sphere, it's important for potential users and investors to understand the nature of meme tokens, which often rely heavily on community sentiment and internet trends. Embracing Laughter in Crypto: How Spodermen Brings Meme Magic to the Solana Ecosystem In a world where cryptocurrency is often seen through the lens of technical innovation and financial speculation, Spodermen adds a fun and light-hearted element to the mix. This meme coin is not about revolutionizing blockchain technology or introducing groundbreaking utilities; it's about the joy of participation in a community that shares a love for internet culture. Hosted on the Solana blockchain, known for its efficiency and low transaction fees, Spodermen provides an accessible platform for enthusiasts of both the meme and the burgeoning world of cryptocurrency.
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