توكنوميكس Spodermen (SPOODY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Spodermen (SPOODY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Spodermen (SPOODY) Spodermen Token: Reviving a Classic Internet Meme on the Solana Blockchain Spodermen is a digital asset that brings the well-loved internet meme to the Solana blockchain, offering a blend of humor and nostalgia to the crypto world. Aimed at capturing the essence of the original Spodermen meme, known for its quirky humor and deliberately misspelled text, this token taps into the collective memory of the internet community. While it embraces the lighter side of the digital asset sphere, it's important for potential users and investors to understand the nature of meme tokens, which often rely heavily on community sentiment and internet trends. Embracing Laughter in Crypto: How Spodermen Brings Meme Magic to the Solana Ecosystem In a world where cryptocurrency is often seen through the lens of technical innovation and financial speculation, Spodermen adds a fun and light-hearted element to the mix. This meme coin is not about revolutionizing blockchain technology or introducing groundbreaking utilities; it's about the joy of participation in a community that shares a love for internet culture. Hosted on the Solana blockchain, known for its efficiency and low transaction fees, Spodermen provides an accessible platform for enthusiasts of both the meme and the burgeoning world of cryptocurrency. الموقع الرسمي: https://www.ogspoodysol.com اشتر SPOODY الآن!

توكنوميكس Spodermen (SPOODY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Spodermen (SPOODY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 101.68K $ 101.68K $ 101.68K إجمالي العرض: $ 972.89M $ 972.89M $ 972.89M العرض المتداول: $ 972.89M $ 972.89M $ 972.89M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 101.68K $ 101.68K $ 101.68K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0088749 $ 0.0088749 $ 0.0088749 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00010466 $ 0.00010466 $ 0.00010466 معرفة المزيد عن سعر Spodermen (SPOODY)

توكنوميكس Spodermen (SPOODY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Spodermen (SPOODY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SPOODY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SPOODY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SPOODY، استكشف السعر المباشر لتوكن SPOODY!

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