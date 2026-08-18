سعر Spectral اليوم

السعر المباشر لمشروع Spectral (SPEC) اليوم هو $ 0.03515697، مع تغير بنسبة 1.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPEC الحالي إلى USD هو $ 0.03515697 لكل SPEC.

يحتل Spectral حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,868,779، مع عرض متداول قدره 20.61M SPEC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPEC بين $ 0.0335084 (أدنى) و$ 0.03572446 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 18.48، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03121382.

على المدى القصير، تحرك SPEC بمقدار +0.64% خلال الساعة الماضية و-12.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.20K.

معلومات سوق Spectral (SPEC)

القيمة السوقية $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M الحجم (24 ساعة) $ 5.20K$ 5.20K $ 5.20K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.52M$ 3.52M $ 3.52M إمداد دورة التداول 20.61M 20.61M 20.61M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Spectral هي $ 1.87M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.20K. العرض المتداول لـ SPEC يبلغ 20.61M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.52M.