سعر Spain اليوم

السعر المباشر لمشروع Spain (SPAIN) اليوم هو $ 0.139458، مع تغير بنسبة 3.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPAIN الحالي إلى USD هو $ 0.139458 لكل SPAIN.

يحتل Spain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 886,774، مع عرض متداول قدره 6.36M SPAIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPAIN بين $ 0.136441 (أدنى) و$ 0.147326 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.919625، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.1331.

على المدى القصير، تحرك SPAIN بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-21.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 42.15K.

معلومات سوق Spain (SPAIN)

القيمة السوقية $ 886.77K$ 886.77K $ 886.77K الحجم (24 ساعة) $ 42.15K$ 42.15K $ 42.15K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M إمداد دورة التداول 6.36M 6.36M 6.36M إجمالي العرض 29,012,176.0 29,012,176.0 29,012,176.0

القيمة السوقية الحالية لـ Spain هي $ 886.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 42.15K. العرض المتداول لـ SPAIN يبلغ 6.36M، مع إجمالي عرض 29012176.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.29M.