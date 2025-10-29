معلومات سعر Spacebucks (SBX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00324161$ 0.00324161 $ 0.00324161 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.34% تغير السعر (7 أيام) -6.17% تغير السعر (7 أيام) -6.17%

سعر Spacebucks (SBX) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SBX بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSBX على الإطلاق هو $ 0.00324161، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SBX -- على مدار الساعة الماضية، +1.34% على مدار 24 ساعة، و -6.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Spacebucks (SBX)

القيمة السوقية $ 472.25K$ 472.25K $ 472.25K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 472.25K$ 472.25K $ 472.25K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Spacebucks هي $ 472.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SBX يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 472.25K.