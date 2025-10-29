معلومات سعر SoulPeg USD (SPUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.997938 $ 0.997938 $ 0.997938 24 ساعة منخفض $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.997938$ 0.997938 $ 0.997938 24 ساعة مرتفع $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 عالية طوال الوقت $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 أدنى سعر $ 0.97149$ 0.97149 $ 0.97149 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -0.24% تغير السعر (7 أيام) -0.21% تغير السعر (7 أيام) -0.21%

سعر SoulPeg USD (SPUSD) في الوقت الحقيقي هو $1. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPUSD بين أدنى سعر $ 0.997938 وأعلى سعر $ 1.004، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPUSD على الإطلاق هو $ 1.014، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.97149.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPUSD -0.15% على مدار الساعة الماضية، -0.24% على مدار 24 ساعة، و -0.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SoulPeg USD (SPUSD)

القيمة السوقية $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M إمداد دورة التداول 1.96M 1.96M 1.96M إجمالي العرض 1,963,881.925924071 1,963,881.925924071 1,963,881.925924071

القيمة السوقية الحالية لـ SoulPeg USD هي $ 1.96M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPUSD يبلغ 1.96M، مع إجمالي عرض 1963881.925924071. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.96M.