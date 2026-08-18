سعر SOULGUY اليوم

السعر المباشر لمشروع SOULGUY (SOULGUY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOULGUY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOULGUY.

يحتل SOULGUY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,625.09، مع عرض متداول قدره 998.95M SOULGUY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOULGUY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02939756، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOULGUY بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و-2.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SOULGUY (SOULGUY)

القيمة السوقية $ 11.63K$ 11.63K $ 11.63K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.63K$ 11.63K $ 11.63K إمداد دورة التداول 998.95M 998.95M 998.95M إجمالي العرض 998,946,835.41368 998,946,835.41368 998,946,835.41368

القيمة السوقية الحالية لـ SOULGUY هي $ 11.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOULGUY يبلغ 998.95M، مع إجمالي عرض 998946835.41368. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.63K.