سعر Sompi اليوم

السعر المباشر لمشروع Sompi (SOMPI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOMPI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOMPI.

يحتل Sompi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 524,978، مع عرض متداول قدره 948.54M SOMPI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOMPI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0354665، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOMPI بمقدار -0.64% خلال الساعة الماضية و-3.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.37K.

معلومات سوق Sompi (SOMPI)

القيمة السوقية $ 524.98K$ 524.98K $ 524.98K الحجم (24 ساعة) $ 9.37K$ 9.37K $ 9.37K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 553.46K$ 553.46K $ 553.46K إمداد دورة التداول 948.54M 948.54M 948.54M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sompi هي $ 524.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.37K. العرض المتداول لـ SOMPI يبلغ 948.54M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 553.46K.