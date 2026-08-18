سعر SOLLE اليوم

السعر المباشر لمشروع SOLLE (SOLLE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOLLE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOLLE.

يحتل SOLLE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 45,617، مع عرض متداول قدره 999.65M SOLLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOLLE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00136426، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOLLE بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و-7.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SOLLE (SOLLE)

القيمة السوقية $ 45.62K$ 45.62K $ 45.62K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 45.62K$ 45.62K $ 45.62K إمداد دورة التداول 999.65M 999.65M 999.65M إجمالي العرض 999,647,089.180039 999,647,089.180039 999,647,089.180039

القيمة السوقية الحالية لـ SOLLE هي $ 45.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOLLE يبلغ 999.65M، مع إجمالي عرض 999647089.180039. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.62K.