سعر SolJar (SOLJAR)
سعر SolJar (SOLJAR) المباشر لليوم هو USD 0.00007962. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.26K. يتم تحديث سعر SOLJAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolJar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SolJar خلال اليوم هو +13.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M
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خلال اليوم، كان سعر SolJar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolJar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolJar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolJar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+13.21%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolJar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-14.44%
+13.21%
-59.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Soljar is a non-custodial, spam-free payment platform built on Solana. It allows individuals, freelancers, and businesses to receive stablecoins (USDC, USDT) and SOL directly into on-chain vaults without intermediaries. No KYC. No middlemen. No unnecessary tokens. Users can create vaults or jars, share payment links, and receive funds instantly. Each vault is a smart contract account (PDA) optimized for stablecoin usage, clean, secure, and purpose-built for modern crypto payments.
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