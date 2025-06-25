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سعر SolJar (SOLJAR) المباشر لليوم هو USD 0.00007962 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.26K . يتم تحديث سعر SOLJAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SolJar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر SolJar خلال اليوم هو +13.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M

أداء سعر SolJar (SOLJAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SolJar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SolJar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SolJar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SolJar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +13.21% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SolJar (SOLJAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SolJar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00006782$ 0.00006782 $ 0.00006782 24 ساعة مرتفع $ 0.00011832$ 0.00011832 $ 0.00011832 عالية طوال الوقت $ 0.00025198$ 0.00025198 $ 0.00025198 تغير السعر (1 ساعة) -14.44% تغير السعر (1يوم) +13.21% تغير السعر (7 أيام) -59.44%

معلومات سوق SolJar (SOLJAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: