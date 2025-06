ما هو SolJar ( SOLJAR )

Soljar is a non-custodial, spam-free payment platform built on Solana. It allows individuals, freelancers, and businesses to receive stablecoins (USDC, USDT) and SOL directly into on-chain vaults without intermediaries. No KYC. No middlemen. No unnecessary tokens. Users can create vaults or jars, share payment links, and receive funds instantly. Each vault is a smart contract account (PDA) optimized for stablecoin usage, clean, secure, and purpose-built for modern crypto payments.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توكنوميكس SolJar (SOLJAR)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس SolJar (SOLJAR) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SOLJAR والتوكن الشاملة الآن!