سعر SOLIDE (SOLIDE)
سعر SOLIDE (SOLIDE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.13K. يتم تحديث سعر SOLIDE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SOLIDE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SOLIDE خلال اليوم هو +2.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر SOLIDE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SOLIDE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SOLIDE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SOLIDE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.01%
|30 يوم
|$ 0
|-27.52%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SOLIDE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+2.01%
-2.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SOLIDE is a powerful, browser-based development environment specifically designed for Solana smart contract development. With features like real-time compilation, integrated testing, and one-click deployment, it streamlines the development process for both beginners and experienced developers. Why Choose SOLIDE Secure Development Built-in security checks and best practices for safe smart contract development Powerful Compilation Advanced compilation tools with real-time error checking and optimization Community Driven Join a thriving community of Solana developers and contributors
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