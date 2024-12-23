سعر Solberg (SLB)
سعر Solberg (SLB) المباشر لليوم هو USD 0.01375053. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 128.32K. يتم تحديث سعر SLB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solberg الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 331.96
- تغيير سعر Solberg خلال اليوم هو +1.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.36M
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خلال اليوم، كان سعر Solberg مقابل USD هو $ +0.00016029 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solberg مقابل USD هو $ -0.0035140414 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solberg مقابل USD هو $ +0.0018977807 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solberg مقابل USD هو $ +0.002499730245495907 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00016029
|+1.18%
|30 يوم
|$ -0.0035140414
|-25.55%
|60 يوم
|$ +0.0018977807
|+13.80%
|90 يوم
|$ +0.002499730245495907
|+22.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solberg: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.75%
+1.18%
-2.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
With the goal to make investing in the future of decentralized finance (DeFi) easy and accessible to everyone, Solberg mission is to empower people to access decentralized finance (DeFi) and easily transfer to the Solana blockchain with minimal efforts. Through Solberg we decided to show all of the benefits of using decentralized finance (DeFi) and Solana Platform.
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