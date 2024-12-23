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سعر Solberg (SLB) المباشر لليوم هو USD 0.01375053 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 128.32K . يتم تحديث سعر SLB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solberg الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 331.96 - تغيير سعر Solberg خلال اليوم هو +1.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.36M

أداء سعر Solberg (SLB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solberg مقابل USD هو $ +0.00016029 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solberg مقابل USD هو $ -0.0035140414 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solberg مقابل USD هو $ +0.0018977807 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solberg مقابل USD هو $ +0.002499730245495907 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00016029 +1.18% 30 يوم $ -0.0035140414 -25.55% 60 يوم $ +0.0018977807 +13.80% 90 يوم $ +0.002499730245495907 +22.22%

تحليل سعر Solberg (SLB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solberg: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01344723$ 0.01344723 $ 0.01344723 24 ساعة مرتفع $ 0.01371993$ 0.01371993 $ 0.01371993 عالية طوال الوقت $ 0.106245$ 0.106245 $ 0.106245 تغير السعر (1 ساعة) +0.75% تغير السعر (1يوم) +1.18% تغير السعر (7 أيام) -2.15%

معلومات سوق Solberg (SLB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: