سعر Solanium اليوم

السعر المباشر لمشروع Solanium (SLIM) اليوم هو $ 0.00308038، مع تغير بنسبة 1.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SLIM الحالي إلى USD هو $ 0.00308038 لكل SLIM.

يحتل Solanium حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 308,011، مع عرض متداول قدره 99.99M SLIM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SLIM بين $ 0.00304419 (أدنى) و$ 0.00309292 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.5، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00301676.

على المدى القصير، تحرك SLIM بمقدار +0.12% خلال الساعة الماضية و-2.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 22.12.

معلومات سوق Solanium (SLIM)

القيمة السوقية $ 308.01K$ 308.01K $ 308.01K الحجم (24 ساعة) $ 22.12$ 22.12 $ 22.12 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 308.01K$ 308.01K $ 308.01K إمداد دورة التداول 99.99M 99.99M 99.99M إجمالي العرض 99,991,885.017614 99,991,885.017614 99,991,885.017614

القيمة السوقية الحالية لـ Solanium هي $ 308.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 22.12. العرض المتداول لـ SLIM يبلغ 99.99M، مع إجمالي عرض 99991885.017614. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 308.01K.