سعر SolAngeles اليوم

السعر المباشر لمشروع SolAngeles (SOLANGELES) اليوم هو $ 0.00163087، مع تغير بنسبة 4.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOLANGELES الحالي إلى USD هو $ 0.00163087 لكل SOLANGELES.

يحتل SolAngeles حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,629,036، مع عرض متداول قدره 998.82M SOLANGELES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOLANGELES بين $ 0.00135006 (أدنى) و$ 0.00259015 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0080594، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOLANGELES بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و+11.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.42M.

معلومات سوق SolAngeles (SOLANGELES)

القيمة السوقية $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M الحجم (24 ساعة) $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M إمداد دورة التداول 998.82M 998.82M 998.82M إجمالي العرض 998,815,609.619533 998,815,609.619533 998,815,609.619533

القيمة السوقية الحالية لـ SolAngeles هي $ 1.63M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.42M. العرض المتداول لـ SOLANGELES يبلغ 998.82M، مع إجمالي عرض 998815609.619533. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.63M.